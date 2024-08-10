Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
16:00
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Балтика
Футбол. Первая лига
19:00
Алания
Енисей
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
ЦСКА
Все события
12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Рэпер Дрейк помог «Венеции» спастись от банкротства — TMZ

Популярный канадский рэпер Дрейк помог футбольному клубу «Венеция», с нынешнего сезона выступающему в итальянской Серии А, избежать банкротства. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на TMZ.

Венеция
Источник: AP 2023

По информации источника, совладелец «Венеции» Брэд Кацуяма, являющийся соотечественником Дрейка, обратился к нему за помощью. Итальянскому клубу было необходимо собрать сумму в € 10 млн за пару недель, а потом ещё € 30 млн в течение нескольких месяцев.

За следующие две недели при содействии популярного рэпера «Венеции» удалось собрать £ 31 млн (€ 36 млн) от различных североамериканских инвесторов. Эти деньги позволили клубу закрыть имеющиеся у него долги.

Сезон-2024/2025 Серии А для «Венеции» начнётся 18 августа, когда она проведёт матч с «Лацио».

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь