Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Динамо
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Акрон
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Балтика
Футбол. Первая лига
19:00
Алания
Енисей
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Динамо Мх
Все события
17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун»

«Шанхай Шэньхуа» в матче 22-го тура чемпионата Китая дома обыграл «Наньтун Чжиюнь» со счетом 5:1.

Источник: Соцсети

В составе хозяев отличились Ибрахим Амаду, Андре Луис, оформивший дубль, а также У Си и Шиничи Чань.

В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне.

«Шанхай Шэньхуа» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 5 очков. В следующем туре команды 17 августа сыграют друг с другом.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
«Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в Москве
«Спартак» интересуется вингером «Коринтианса» Уэсли
На Олимпиаде в Париже прошел 14-й медальный день
«Ростов» и «Рубин» обменялись голами в матче РПЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь