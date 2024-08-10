«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун»

В составе хозяев отличились Ибрахим Амаду, Андре Луис, оформивший дубль, а также У Си и Шиничи Чань.

В предыдущем туре команда Леонида Слуцкого уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне.

«Шанхай Шэньхуа» с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 5 очков. В следующем туре команды 17 августа сыграют друг с другом.