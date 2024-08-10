Чудовищная ошибка решила судьбу матча «Кайрата» на турнире за миллион долларов

Встреча в Караганде, где «Женис» принимает своих соперников, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
На 13-й минуте Марин Беланчич забил первый гол, пробив в противоход Данилу Устименко после подачи со штрафного. Второй мяч был забит на 22-й минуте: отличился Гиорги Панцулая, воспользовавшийся серией ошибок в обороне алматинцев, которую венчала чудовищная оплошность Устименко.
Отметим, что ответный матч состоится 30 октября. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
Добавим, что во втором полуфинале, завтра, 11 августа, «Елимай» примет «Астану».