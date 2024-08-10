Чудовищная ошибка решила судьбу матча «Кайрата» на турнире за миллион долларов

Встреча в Караганде, где «Женис» принимает своих соперников, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 13-й минуте Марин Беланчич забил первый гол, пробив в противоход Данилу Устименко после подачи со штрафного. Второй мяч был забит на 22-й минуте: отличился Гиорги Панцулая, воспользовавшийся серией ошибок в обороне алматинцев, которую венчала чудовищная оплошность Устименко.