«Барселона» подписала контракт с азербайджанским вратарем Тагизаде
Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 2026 года.
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Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 2026 года.
МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с азербайджанским вратарем Эльдаром Тагизаде. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2026 года. Отмечается, что вратарь будет выступать за вторую команду «Барселоны».
В прошлом сезоне Тагизаде выступал за испанский «Луго», где также играл во второй команде. Игрок является воспитанником бакинского «Нефтчи». Также он выступал за команды системы французского «Клермона».