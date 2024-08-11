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09:57 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» подписала контракт с азербайджанским вратарем Тагизаде

Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 2026 года.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Соцсети

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с азербайджанским вратарем Эльдаром Тагизаде. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Соглашение с 21-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2026 года. Отмечается, что вратарь будет выступать за вторую команду «Барселоны».

В прошлом сезоне Тагизаде выступал за испанский «Луго», где также играл во второй команде. Игрок является воспитанником бакинского «Нефтчи». Также он выступал за команды системы французского «Клермона».

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