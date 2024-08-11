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13:12 (мск), источник: Sport24

Кейн поделился впечатлениями от работы под руководством Компани

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера мюнхенцев Венсана Компани.

Бавария
Кейн поделился впечатлениями от работы под руководством Компани | Источник: Sport24

В субботу «Бавария» одержала победу над «Тоттенхэмом» в товарищеском матче (3:2).

«Мне очень нравится Венсан. У него отличный характер для того, чтобы быть лидером и тренером. Вы видите, в какой футбол мы хотим играть: с высокой интенсивностью и с высоким прессингом, контролировать мяч», — сказал Кейн Sky Sports.

Ранее Кейн в качестве футболиста играл против Компани за «Тоттенхэм», когда бельгиец играл в «Манчестер Сити».

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