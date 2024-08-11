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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Мадридский «Атлетико» обыграл «Ювентус» в товарищеском матче

11 августа состоялся товарищеский матч между «Атлетико» Мадрид (Испания) и «Ювентусом» (Италия), которые продолжают подготовку к старту нового сезона.

Атлетико
Ювентус
Источник: БЕЛТА

Встреча прошла на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). Начало игры было запланировано на 16:00 мск. Встреча закончилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

На 48-й минуте в составе мадридского «Атлетико» забил португальский нападающий Жоау Феликс. На 85-й минуте аргентинский форвард Анхель Корреа реализовал пенальти и упрочил преимущество испанской команды.

По итогам минувшего сезона в чемпионате Испании по футболу «Атлетико» заработал 76 очков. Мадридский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице. «Ювентус» в минувшем розыгрыше итальянской Серии А набрал 71 очко. Клуб из Турина расположился на третьей строчке национального первенства.

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