Мадридский «Атлетико» обыграл «Ювентус» в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). Начало игры было запланировано на 16:00 мск. Встреча закончилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

На 48-й минуте в составе мадридского «Атлетико» забил португальский нападающий Жоау Феликс. На 85-й минуте аргентинский форвард Анхель Корреа реализовал пенальти и упрочил преимущество испанской команды.