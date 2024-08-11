Упорную битву с удалением в Кубке лиги устроили «Елимай» и «Астана»

Первый тайм в Семее завершился безголевой ничьей, а во втором был удален защитник хозяев Дмитрий Яшин, однако гости не смогли этим воспользоваться. Итог встречи — 0:0.

Напомним, подопечные Андрея Карповича уверенно выступили в группе С, набрав 7 очков. Они разгромили «Туран» (3:0) и «Атырау» (3:0), а также сыграли вничью с «Ордабасы» (2:2). «Астана», после сенсационного поражения от «Жетысу» в первом туре (1:2), обыграла «Каспий» (5:0), «Шахтер» (4:2) и стала лидером группы D с 6 очками.