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22:05 (мск), источник: Vesti.kz

Упорную битву с удалением в Кубке лиги устроили «Елимай» и «Астана»

Сегодня, 11 августа, состоится первый матч ½ финала Кубка лиги по футболу «Елимай» — «Астана», передают Vesti.kz.

Елимай
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Первый тайм в Семее завершился безголевой ничьей, а во втором был удален защитник хозяев Дмитрий Яшин, однако гости не смогли этим воспользоваться. Итог встречи — 0:0.

Ответная игра между командами пройдет 30 октября в Алматы.

Напомним, подопечные Андрея Карповича уверенно выступили в группе С, набрав 7 очков. Они разгромили «Туран» (3:0) и «Атырау» (3:0), а также сыграли вничью с «Ордабасы» (2:2). «Астана», после сенсационного поражения от «Жетысу» в первом туре (1:2), обыграла «Каспий» (5:0), «Шахтер» (4:2) и стала лидером группы D с 6 очками.

Ранее в другом матче ½ финала «Женис» победил «Кайрат».

Обладатель почетного трофея получит 90 миллионов тенге, а серебряный призер — 50 миллионов.

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