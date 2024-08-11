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23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны»

Испанский защитник Серхи Роберто сообщил об уходе из «Барселоны».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Серхи Роберто объявил об уходе из «Барселоны» | Источник: Getty Images

«Каталонцы, пришло время поблагодарить вас за всё это путешествие, которое мы прошли вместе. Да здравствует “Барса” навсегда», — написал Роберто в одной из социальных сетей.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Всего в составе «Барселоны» Роберто провёл 373 игры на взрослом уровне, в которых забил 26 голов и отдал 46 результативных передач.

Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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