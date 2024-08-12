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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Обмануть голкипера». Оразов прокомментировал дебютный гол за европейский клуб

Полузащитник датского «Силькеборга» и сборной Казахстана Рамазан Оразов прокомментировал дебютный гол в составе клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Оразов отличился в матче четвертого тура Суперлиги против «Раннерса» — 2:0. Он вышел один на один и в касание перебросил мяч через вратаря, забив победный мяч.

«Для меня это была хорошая игра, как и для всей команды. В первом тайме было немного тяжело, потому что мы провели много матчей. Я очень рад, что забил первый гол, после неудачной игры с “Мольде”. Тот матч сложился для меня плохо, но все в команде — тренеры, руководство — меня поддерживали. Я рад быть здесь. Очень доволен тем, что мне удалось забить свой первый мяч. Я намерен и дальше выкладываться на 100 процентов, чтобы забивать. Сейчас мы на первом месте, нужно продолжать в том же духе. Что касается моего гола, то тренер сказал, чтобы я контролировал мяч, но с моей стороны контроль был плохим (смеется). Но это не имеет значения, я лишь рад, что смог забить. Могу сказать, что моей целью было обмануть голкипера», — заявил казахстанец в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что Оразов перешел в «Силькеборг» этим летом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. Это его четвертый зарубежный клуб в карьере. Прежде он выступал в России за «Чайку», в Латвии за «Даугавпилс» и в Словении за «Копер». На родине защищал цвета «Кайрата», «Актобе», «Аксу» и «Тобола».

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