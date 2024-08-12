«Обмануть голкипера». Оразов прокомментировал дебютный гол за европейский клуб

«Для меня это была хорошая игра, как и для всей команды. В первом тайме было немного тяжело, потому что мы провели много матчей. Я очень рад, что забил первый гол, после неудачной игры с “Мольде”. Тот матч сложился для меня плохо, но все в команде — тренеры, руководство — меня поддерживали. Я рад быть здесь. Очень доволен тем, что мне удалось забить свой первый мяч. Я намерен и дальше выкладываться на 100 процентов, чтобы забивать. Сейчас мы на первом месте, нужно продолжать в том же духе. Что касается моего гола, то тренер сказал, чтобы я контролировал мяч, но с моей стороны контроль был плохим (смеется). Но это не имеет значения, я лишь рад, что смог забить. Могу сказать, что моей целью было обмануть голкипера», — заявил казахстанец в интервью пресс-службе клуба.