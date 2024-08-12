Таких денег в спорте не предлагали никому. Но Винисиус отказался

Государственный фонд Саудовской Аравии готов заплатить € 1 млрд за трансфер Винисиуса из Реала, зарплата, контракт | Источник: Getty Images

Клубы Саудовской Аравии молчат в нынешнее трансферное окно. Самая дорогая покупка — Мусса Диаби из «Астон Виллы» за € 60 млн. Но теперь саудовцы готовы на безумный шаг. Globo сообщает, что представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) ведут переговоры от имени Министерства спорта страны с Винисиусом Жуниором. Они готовы заплатить за бразильского вингера мадридского «Реала»… € 1 млрд!

The Athletic поделился деталями потенциальной сделки. Отмечается, что Винисиуса хотят приобрести в «Аль-Ахли». Бразилец знает о переговорах, которые продолжаются уже на протяжении одного месяца. Саудовский фонд, по информации источника, старается не вызывать дискомфорта у участвующих в процессе сторон, как у Винисиуса, так и «Реала». Футболист ждёт официального предложения от «Аль-Ахли» в случае положительного решения между клубами. «Реал» не хочет расставаться с вингером, но в его контракте есть пункт об отступных в размере € 1 млрд (новое соглашение с «Реалом» Винисиус подписал до 2027 года). Именно его готов активировать «Аль-Ахли». Также отмечается, что саудовцы собираются предложить Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой в размере € 1 млрд + бонусы (за всё время) — таких в спорте ещё не было.

Зачем Саудовской Аравии тратить такие безумные деньги на одного футболиста? Всё дело в чемпионате мира 2034 года. Саудовская Аравия ещё не получила право на проведение турнира официально, но стала единственной страной, которая подала заявку. Так что нет сомнений, что чемпионат мира пройдёт на аравийском полуострове. А Государственный фонд хочет сделать послом страны и лицом саудовской лиги именно Винисиуса.

Если трансфер всё же состоится, то бразилец станет самым дорогим и высокооплачиваемым спортсменом в истории. Напомним, самый крупная покупка в истории футбола — переезд Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн в 2017-м. А самый высокооплачиваемый игрок — Криштиану Роналду (получает € 200 млн в год в «Аль-Насре»).

Но The Athletic сообщает, что Винисиус отклонил изначальное предложение из Саудовской Аравии. Он счастлив в мадридском «Реале» и хочет выиграть «Золотой мяч». Но если «Аль-Ахли» активирует отступные, то ситуация изменится. В этом же материале отмечается, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии вернётся к сделке по Винисиусу, несмотря на его первоначальный отказ.