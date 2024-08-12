Де Хеа: «Никогда не раздумывал о завершении карьеры»
Вратарь Давид де Хеа, подписавший контракт с «Фиорентиной», признался, что не рассматривал возможность повесить бутсы на гвоздь.
Фиорентина
Вратарь Давид де Хеа, подписавший контракт с «Фиорентиной», признался, что не рассматривал возможность повесить бутсы на гвоздь.
33-летний испанский голкипер пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Де Хеа являлся игроком «красных дьяволов» с 2011 года.
«Никогда не раздумывал о завершении карьеры. “Манчестер Юнайтед” — топ-клуб, и мое сердце всегда будет с этой командой. Никода не размышлял о том, чтобы закончить.
Было сложно найти мотивацию для открытия новой главы в жизни после 12 лет в таком топовом клубе, как «Манчестер Юнайтед». В конце концов, я это нашел в «Фиорентине», — сказал де Хеа на пресс-конференции.