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12 августа, источник: Sport24

Де Хеа: «Никогда не раздумывал о завершении карьеры»

Вратарь Давид де Хеа, подписавший контракт с «Фиорентиной», признался, что не рассматривал возможность повесить бутсы на гвоздь.

Фиорентина
Де Хеа: «Никогда не раздумывал о завершении карьеры» | Источник: Getty Images

33-летний испанский голкипер пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Де Хеа являлся игроком «красных дьяволов» с 2011 года.

«Никогда не раздумывал о завершении карьеры. “Манчестер Юнайтед” — топ-клуб, и мое сердце всегда будет с этой командой. Никода не размышлял о том, чтобы закончить.

Было сложно найти мотивацию для открытия новой главы в жизни после 12 лет в таком топовом клубе, как «Манчестер Юнайтед». В конце концов, я это нашел в «Фиорентине», — сказал де Хеа на пресс-конференции.

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