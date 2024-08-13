Бабич признан лучшим игроком 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В домашнем поединке с могилевским «Днепром» 22-летний полузащитник дзержинского «Арсенала» был одним из лидеров своей команды: в середине первого тайма после его точной передачи Вадим Арутюнян открыл счет, а вскоре после перерыва Бабич сам поразил ворота гостей. В итоге дзержинская команда выиграла с результатом 3:1 и, набрав 24 очка, поднялась на 7-е место в турнирной таблице.



Впереди идут футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», у которых 36 очков после 17 проведенных встреч, на один балл отстает действующий чемпион минское «Динамо» (15 матчей), у гродненского «Немана» 34 очка (16). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Джуниор Эффаге, в активе которого 11 забитых мячей.



В следующем туре встречаются:



16 августа — «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), «Витебск» — «Арсенал»;



17 августа — «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Днепр» — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»;



18 августа — «Сморгонь» — «Минск», «Гомель» — БАТЭ (Борисов).



Матч «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Минск) перенесен на более поздний срок.