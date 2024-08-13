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Быков перешел из минского «Динамо» в греческую «Ламию»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник ФК «Динамо-Минск» Артем Быков официально перешел в греческую «Ламию», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Динамо-Минск"

В составе минских динамовцев Быков дебютировал в июне 2011 года и с тех пор провел в команде 275 матчей, забив 32 мяча. Он также выступал за столичную «Звезду-БГУ», ФК «Минск» и брестское «Динамо». В его активе два титула чемпиона Беларуси, по два серебра и бронзы, а также Суперкубок Беларуси.

В прошлом сезоне новая команда 31-летнего Артема Быкова заняла шестое место в чемпионате Греции. Стартовый поединок нового сезона греческой Суперлиги «Ламия» проведет 19 августа в Агренионе против местного клуба «Панетоликос».