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«Манчестер Юнайтед» приобрел защитника «Баварии» и сборной Нидерландов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Нидерландский футболист Маттейс де Лигт перешел из немецкой «Баварии» в английский «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Пресс-служба Кубка мира

Контракт де Лигта рассчитан до 2029 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. По информации Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» заплатил за нидерландского защитника 45 млн евро, а также 5 млн евро бонусов.

Также манкунианцы объявили о переходе из «Баварии» марокканского защитника Нуссаира Мазрауи, который заключил договор до 2028 года. Его контракт имеет опцию продления на год.

Де Лигту исполнилось 25 лет 12 августа. Он по одному разу становился чемпионом Нидерландов в составе «Аякса», чемпионом Италии с «Ювентусом» и чемпионом Германии с «Баварией».

В составе сборной Нидерландов он стал вице-чемпионом Лиги наций в сезоне-2018/19 и дошел до полуфинала Евро-2024.