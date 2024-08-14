Перишич принял предложение Флика продолжить карьеру в «Барселоне» — Mundo Deportivo

Как сообщает Mundo Deportivo, хорватский футболист поссорился с главным тренером «Хайдука» Дженнаро Гаттузо, после чего разорвал контракт и стал свободным агентом. Об этой ситуации узнал наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который сразу лично позвонил игроку с предложением продолжить карьеру в Испании, на что получил положительный ответ.