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Перишич принял предложение Флика продолжить карьеру в «Барселоне» — Mundo Deportivo

Полузащитник «Хайдука» Иван Перишич продолжит карьеру в «Барселоне».

Источник: Getty Images

Как сообщает Mundo Deportivo, хорватский футболист поссорился с главным тренером «Хайдука» Дженнаро Гаттузо, после чего разорвал контракт и стал свободным агентом. Об этой ситуации узнал наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, который сразу лично позвонил игроку с предложением продолжить карьеру в Испании, на что получил положительный ответ.

Ранее хорват играл за «Тоттенхэм», «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.

С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.