Суперкомпьютер Opta дал прогноз на победителя в новом сезоне АПЛ

Согласно опубликованным данным, главным претендентом на чемпионство считается «Манчестер Сити». Вероятность победы команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,2%. На втором месте рейтинга располагается лондонский «Арсенал». Шансы подопечных Микеля Артеты стать чемпионами Англии составляют 12,2%. Тройку главных претендентов на победу замыкает «Ливерпуль» с 5,1%. Далее находятся «Челси» (0,2%) и «Ньюкасл» (0,1%).