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Суперкомпьютер Opta дал прогноз на победителя в новом сезоне АПЛ

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы команд на победу в предстоящем сезоне английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Согласно опубликованным данным, главным претендентом на чемпионство считается «Манчестер Сити». Вероятность победы команды Хосепа Гвардиолы оценивается в 82,2%. На втором месте рейтинга располагается лондонский «Арсенал». Шансы подопечных Микеля Артеты стать чемпионами Англии составляют 12,2%. Тройку главных претендентов на победу замыкает «Ливерпуль» с 5,1%. Далее находятся «Челси» (0,2%) и «Ньюкасл» (0,1%).

По итогам сезона-2023/2024 АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился лондонский «Арсенал». Тройку лидеров замкнул «Ливерпуль».