Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя Ла Лиги в новом сезоне

Согласно опубликованным данным, главным претендентом на чемпионство считается мадридский «Реал». Вероятность победы команды Карло Анчелотти оценивается в 86%. На втором месте рейтинга располагается каталонская «Барселона». Шансы подопечных Ханс-Дитера Флика стать чемпионами Испании составляют 10,3%. Тройку главных претендентов на победу замыкает мадридский «Атлетико» с 2,2%. Далее находятся «Жирона» (0,8%), «Атлетик» (0,3%) и «Реал Сосьедад» (0,2%). Аутсайдерами Ла Лиги названы недавно поднявшиеся в высший испанский дивизион клубы: «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леганес».