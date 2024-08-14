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Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя Ла Лиги в новом сезоне

Аналитики Opta при помощи суперкомпьютера оценили шансы команд на победу в предстоящем сезоне испанской Ла Лиги.

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Согласно опубликованным данным, главным претендентом на чемпионство считается мадридский «Реал». Вероятность победы команды Карло Анчелотти оценивается в 86%. На втором месте рейтинга располагается каталонская «Барселона». Шансы подопечных Ханс-Дитера Флика стать чемпионами Испании составляют 10,3%. Тройку главных претендентов на победу замыкает мадридский «Атлетико» с 2,2%. Далее находятся «Жирона» (0,8%), «Атлетик» (0,3%) и «Реал Сосьедад» (0,2%). Аутсайдерами Ла Лиги названы недавно поднявшиеся в высший испанский дивизион клубы: «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леганес».

По итогам сезона-2023/2024 Ла Лиги чемпионом стал «Реал». На втором месте расположилась каталонская «Барселона». Тройку лидеров замкнула «Жирона».