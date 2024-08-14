«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с капитаном команды Бруну Фернандешем

Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Фернандешу 29 лет, он перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. Всего он провел за английский клуб 234 матча, в которых забил 79 голов и сделал 67 результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» Фернандеш становился обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Ранее игрок выступал за португальский «Спортинг», итальянские «Удинезе» и «Сампдорию».
В составе сборной Португалии полузащитник сыграл в 71 встрече, отметившись 28 голами и 20 результативными передачами. В 2019 году Фернандеш в составе национальной команды стал победителем Лиги наций.