«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с капитаном команды Бруну Фернандешем

Фернандешу 29 лет, он перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года. Всего он провел за английский клуб 234 матча, в которых забил 79 голов и сделал 67 результативных передач. В составе «Манчестер Юнайтед» Фернандеш становился обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Ранее игрок выступал за португальский «Спортинг», итальянские «Удинезе» и «Сампдорию».