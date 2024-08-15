РУСАДА проверило на допинг вратаря Сафонова накануне его отъезда во Францию

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего Сафонова из «Краснодара», соглашение рассчитано на 5 лет. Голкипер является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступал с 2019 года, за это время Сафонов провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 — «на ноль». За сборную России вратарь принял участие в 14 играх.