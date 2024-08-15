РУСАДА проверило на допинг вратаря Сафонова накануне его отъезда во Францию

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг вратаря национальной сборной по футболу Матвея Сафонова перед его отъездом во Францию для выступлений за «Пари Сен-Жермен». Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Всего в июне и июле Российское антидопинговое агентство протестировало 12 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме Сафонова, ранее выступавшего за «Краснодар», были проверены на допинг Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов и Федор Смолов (все — «Краснодар»), Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Максим Глушенков и Иван Сергеев (все — «Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Пруцев («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего Сафонова из «Краснодара», соглашение рассчитано на 5 лет. Голкипер является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступал с 2019 года, за это время Сафонов провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 — «на ноль». За сборную России вратарь принял участие в 14 играх.
В 2023 году РУСАДА проверяло Сафонова на допинг два раза, с 2019 по 2022-й — по одному разу в год.