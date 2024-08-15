Беззащитный «Реал», революция в «Атлетико» и новая «Жирона». Большое превью сезона Ла Лиги

В центре обороны могут сыграть Дани Карвахаль и Орельен Тчуамени. Но, во-первых, для них это непрофильная позиция, а во-вторых, если ставишь кого-то из них в центр, убывает либо на правом фланге (Карвахаль), либо в середине поля (Тчуамени). В прошлом сезоне «Реал» с минимумом центральных защитников выиграл почти все титулы. Однако это совершенно точно не значит, что такое прокатит снова. Ещё хотя бы один центральный защитник в «Мадриде» точно не будет лишним. Ходят слухи, например, про Эмерика Лапорта из «Аль-Насра». Но пока это только слухи.