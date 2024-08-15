Связка Мбаппе — Винисиус — Беллингем уже разрывает! Но как Килиана будут использовать дальше?

Так что решение Анчелотти скорее временное. Не факт, что через полгода такой игры Вини и Мбаппе будут так же милы друг с другом. Но есть еще и другой вариант — Килиан примет судьбу и будет учиться действовать по-новому. Так, как надо «Реалу». Этот вариант исключать тоже нельзя — пока в публичном поле Мбаппе ведет себя максимально лояльно.