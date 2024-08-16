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«Это погубит его карьеру». Глава церкви Нигерии призвал Осимхена не переходить в «Челси»

Основатель и лидер духовной организации в Нигерии Элайджа Айоделе, который считает себя пророком, призвал форварда «Наполи» Виктора Осимхена не переходить в «Челси».

Источник: Чемпионат.com

«Я хочу быстро дать совет Осимхену. Ему не стоит переходить в “Челси”, потому что если он перейдёт туда, он не будет блистать, и это погубит его карьеру. Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдёт в “Челси”, не вызывайте его снова на сборы. Его вызов в в сборную всё ещё должен быть тщательно продуман, потому что у нас и без него есть всё, что нужно, чтобы выиграть чемпионат мира и Кубок африканских наций», — приводит слова Айоделе Daily Post Nigeria со ссылкой на ESPN.

Осимхен в минувшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.