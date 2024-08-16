«Это погубит его карьеру». Глава церкви Нигерии призвал Осимхена не переходить в «Челси»

«Я хочу быстро дать совет Осимхену. Ему не стоит переходить в “Челси”, потому что если он перейдёт туда, он не будет блистать, и это погубит его карьеру. Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдёт в “Челси”, не вызывайте его снова на сборы. Его вызов в в сборную всё ещё должен быть тщательно продуман, потому что у нас и без него есть всё, что нужно, чтобы выиграть чемпионат мира и Кубок африканских наций», — приводит слова Айоделе Daily Post Nigeria со ссылкой на ESPN.