Масштабное превью нового сезона АПЛ. В топ-4 точно будут изменения — и вот почему

Эдди Хау рассматривали в качестве замены ушедшему Гарету Саутгейту в сборной Англии, но пока что тренер остается в «Ньюкасле». Провернули самый загадочный обмен этого лета — Эллиот Андерсон за € 41,2 млн отправился в «Ноттингем Форест», а вратарь Одиссеас Влаходимос за € 23,6 млн проследовал в обратном направлении. Есть подозрение, что это ради улучшения ситуации с финансовым фэйр-плей. У «Ньюкасла» сейчас нет возможности тратить большие деньги (много потратили в предыдущие два года). Поэтому пока ограничились выкупом Льюиса Холла (опция на левый фланг обороны) и Уильяма Осулы из «Шеффилд Юнайтед». Плюс свободными агентами пришли центрдеф Ллойд Келли и вратарь Джон Радди.