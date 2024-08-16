АПЛ может оштрафовать «Манчестер Сити» на 70−80 очков за финансовые нарушения

В феврале «Манчестер Сити» обвинили в более чем 100 финансовых нарушениях, допущенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если вина клуба будет доказана, ему будет грозить ряд наказаний, в том числе снятие очков, исключение из лиги и лишение титулов. В апреле глава АПЛ Ричард Мастерс заявил, что дата слушаний уже определена, однако он не может раскрывать подробности процесса. В июне газета Daily Mail сообщила, что АПЛ проведет слушания по делу «Манчестер Сити» в ноябре.