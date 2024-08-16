АПЛ может оштрафовать «Манчестер Сити» на 70−80 очков за финансовые нарушения

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Независимая комиссия Английской премьер-лиги (АПЛ) может наказать «Манчестер Сити» снятием 70−80 очков за финансовые нарушения. Об этом порталу The Athletic заявил один из руководителей клуба АПЛ, личность которого не раскрывается.
«Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что адекватной санкцией должно стать существенное снятие очков, — сказал он. — Мы говорим о 70−80 очках, что гарантирует клубу сезон в Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии — ТАСС)».
В феврале «Манчестер Сити» обвинили в более чем 100 финансовых нарушениях, допущенных с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Если вина клуба будет доказана, ему будет грозить ряд наказаний, в том числе снятие очков, исключение из лиги и лишение титулов. В апреле глава АПЛ Ричард Мастерс заявил, что дата слушаний уже определена, однако он не может раскрывать подробности процесса. В июне газета Daily Mail сообщила, что АПЛ проведет слушания по делу «Манчестер Сити» в ноябре.
4 июня «Манчестер Сити» подал в суд на руководство АПЛ, обвинив его в дискриминации в вопросах сделок с ассоциированными сторонами. Причиной иска стало правило, согласно которому клубам запрещено заключать сделки с компаниями, которые связаны с владельцами команд. В «Манчестер Сити» назвали это дискриминацией против владельцев из стран Персидского залива. Слушания по этому делу должны были начаться 10 июня.
В феврале 2020 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовал клуб на €30 млн. Причиной такого решения стали финансовые нарушения. В частности, организация заявила, что английская команда нарушала правила лицензирования клубов УЕФА и завышала спонсорские доходы на своих счетах в период с 2012 по 2016 год. Позднее Спортивный арбитражный суд отменил решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков, удовлетворив апелляцию «Манчестер Сити», и сократил штраф до €10 млн.