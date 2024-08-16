Победитель Лиги чемпионов спустя 12 лет вернулся в «Базель»

В среду Шакири по обоюдному согласию расторг контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго Файр».
Соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано на три года. Он является воспитанником клуба и выступал за него с 2009 по 2012 год, став с командой трехкратным чемпионом Швейцарии.
Шакири выигрывал Лигу чемпионов в составе английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии», также он выступал за итальянский «Интер», английский «Сток Сити» и французский «Лион». В составе сборной Швейцарии он провел 125 матчей и забил 32 гола.