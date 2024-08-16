Назван кандидат на пост главного тренера в «Ордабасы»

«Константин Александрович сейчас тренирует молодежную сборную Казахстана и пользуется большой поддержкой руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ). Поговаривают даже, что с ним “Ордабасы” по-настоящему “включится” в борьбу за чемпионство. Так это на самом деле или нет, покажет время. Но на ближайший матч с “Шахтером” команду выведет Седнев. Об этом успела заявить пресс-служба шымкентского клуба», — пишет источник.