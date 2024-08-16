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Назван кандидат на пост главного тренера в «Ордабасы»

Стало известно, кто может возглавить «Ордабасы» после отставки с поста главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, наиболее вероятный кандидат на пост тренера ФК «Ордабасы» Константин Горовенко.

«Константин Александрович сейчас тренирует молодежную сборную Казахстана и пользуется большой поддержкой руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ). Поговаривают даже, что с ним “Ордабасы” по-настоящему “включится” в борьбу за чемпионство. Так это на самом деле или нет, покажет время. Но на ближайший матч с “Шахтером” команду выведет Седнев. Об этом успела заявить пресс-служба шымкентского клуба», — пишет источник.

Напомним, «Ордабасы» неудачно выступил в еврокубках. Свой путь шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому «Пюнику».

Седнев пришел в «Ордабасы» в 2021 году. В прошлом сезоне белорусский специалист помог шымкентцам впервые в истории стать чемпионами страны. В Казахстане он также тренировал «Актобе», а на родине — «Рух», «Днепр» (Могилев), «Белшину», «Динамо» (Минск) и «Савит».