«ПСЖ» разгромил «Гавр» в 1-м туре чемпионата Франции. Кузяев провел весь матч

Встреча завершилась со счетом 3:1. Парижане повели в самом дебюте игры благодаря голу полузащитника Ли Кан Ина. Хозяева ответили мячом защитника Готье Льориса в начале второго тайма, но в концовке матча «ПСЖ» удалось отличиться трижды подряд: на 85-й минуте это сделал нападающий Усман Дембеле, спустя минуту — форвард Брэдли Баркола, а на 90-й — нападающий Рандаль Коло-Муани.