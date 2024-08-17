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«ПСЖ» разгромил «Гавр» в 1-м туре чемпионата Франции. Кузяев провел весь матч

«ПСЖ» в гостях одержал победу над «Гавром» в матче 1-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:1. Парижане повели в самом дебюте игры благодаря голу полузащитника Ли Кан Ина. Хозяева ответили мячом защитника Готье Льориса в начале второго тайма, но в концовке матча «ПСЖ» удалось отличиться трижды подряд: на 85-й минуте это сделал нападающий Усман Дембеле, спустя минуту — форвард Брэдли Баркола, а на 90-й — нападающий Рандаль Коло-Муани.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Монпелье», а «Гавр» в гостях сыграет против «Сент-Этьена».

Гавр
1:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 1
16.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Oceane
Главные тренеры
Дидье Дигар
Луис Энрике
Голы
Гавр
Готье Льорис
(Кристофер Опери)
48′
ПСЖ
Ли Кан Ин
(Гонсалу Рамуш)
3′
Усман Дембеле
(Жоау Невеш)
85′
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
86′
Рандаль Коло Муани
90′
Составы команд
Гавр
30
Артур Десма
4
Готье Льорис
88′
6
Этьен Юте Кинкуэ
15′
7
Лоик Него
14
Далер Кузяев
94
Абдулайе Туре
23
Жосуэ Казимир
27
Кристофер Опери
8
Яссин Кехта
87′
15
Кандет Диавара
19
Рассул Ндиайе
76′
29
Самюэль Грансир
21
Антуан Жужу
45+3′
76′
77
Стив Нгура
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
33
Уоррен Заир-Эмери
42
Йорам Заге
71′
5
Маркиньос
11
Марко Асенсио
71′
10
Усман Дембеле
19
Ли Кан Ин
71′
29
Брэдли Барколя
9
Гонсалу Рамуш
20′
23
Рандаль Коло Муани
49
Ибраим Мбай
46′
87
Жоау Невеш
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
11
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти