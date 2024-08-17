СМИ: «Арсенал» близок к покупке чемпиона Европы за 40 миллионов евро

Переговоры находятся на продвинутой стадии, клубы близки к соглашению. «Арсенал» заплатит за испанца 39 млн евро. «Канониры» уже договорились с Мерино об условиях личного контракта.
Мерино 28 лет. Этим летом он стал чемпионом Европы и серебряным призером летних Олимпийских игр в Париже в составе сборной Испании. Мерино забил победный гол на 119-й минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против сборной Германии.
Прежде он выступал за испанскую «Осасуну», немецкую «Боруссию» из Дортмунда и английский «Арсенал», по одному разу выиграл Кубок Германии и Испании. Его контракт с «Реал Сосьедад» истекает летом 2025 года.