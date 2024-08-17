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СМИ: «Арсенал» близок к покупке чемпиона Европы за 40 миллионов евро

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» ведет переговоры с испанским «Реал Сосьедад» о покупке полузащитника Микеля Мерино, сообщает Goal.com со ссылкой на The Times.

Источник: Спорт РИА Новости

Переговоры находятся на продвинутой стадии, клубы близки к соглашению. «Арсенал» заплатит за испанца 39 млн евро. «Канониры» уже договорились с Мерино об условиях личного контракта.

Мерино 28 лет. Этим летом он стал чемпионом Европы и серебряным призером летних Олимпийских игр в Париже в составе сборной Испании. Мерино забил победный гол на 119-й минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против сборной Германии.

Прежде он выступал за испанскую «Осасуну», немецкую «Боруссию» из Дортмунда и английский «Арсенал», по одному разу выиграл Кубок Германии и Испании. Его контракт с «Реал Сосьедад» истекает летом 2025 года.