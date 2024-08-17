Побег Осимхена, проклятие «Аталанты» и выздоровление «Юве». Большое превью Серии А

Нидерландец давно хочет перейти в «Ювентус» и не скрывает этого. Когда стало известно, что он пропустит Евро из-за травмы, любители конспирологии даже заподозрили, что он специально «косит», чтобы получше подготовиться к игре за «Юве». Как бы там ни было, «Аталанта» выразила готовность продать Копмейнерса, но только за ту сумму, которая её устроит. Переговоры были непростыми, но продолжались. И вдруг бергамаски отстранили Тёна от работы с основой. Якобы он попытался оказать давление на клуб, за что был немедленно наказан.