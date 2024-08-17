Футболист «Монако» Головин тренируется по индивидуальной программе после травмы лодыжки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин чувствует себя хорошо, он тренируется по индивидуальной программе, в том числе на поле. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Александр Клюев.
7 августа в пресс-службе «Монако» сообщили ТАСС, что Головин получил повреждение лодыжки.
«Восстановление Александра идет по плану медицинского штаба “Монако”. Сейчас он чувствует себя хорошо. Александр тренируется по индивидуальной программе, в том числе на поле», — сказал Клюев.
17 августа «Монако» на своем поле сыграет с «Сент-Этьеном» в матче первого тура чемпионата Франции.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года, в прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции.