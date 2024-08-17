В «Атланте» сообщили, что сняли дом для Миранчука

Миранчуку 28 лет, с 2020 года он выступал за «Аталанту», в прошедшем сезоне за клуб он провел 41 матч в разных турнирах, забил 4 гола, сделал 12 результативных передач и стал победителем Лиги Европы. С 2013 по 2020 год Миранчук выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019). В составе сборной России полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.