«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанёс первое поражение в сезоне лидеру чемпионата Китая

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Ван Шэньчао. На 23-й минуте защитник «Шанхай Порт» Вэй Чжэнь получил красную карточку. На 79-й минуте полузащитник хозяев Юй Ханьчао восстановил равновесие. На 82-й минуте нападающий Андре вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 90+6-й минуте Андре оформил дубль.