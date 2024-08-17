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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого нанёс первое поражение в сезоне лидеру чемпионата Китая

Завершился матч 23-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Шанхай Порт», являющийся лидером китайской Суперлиги.

Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

Игра закончилась победой подопечных Слуцкого со счётом 3:1.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Ван Шэньчао. На 23-й минуте защитник «Шанхай Порт» Вэй Чжэнь получил красную карточку. На 79-й минуте полузащитник хозяев Юй Ханьчао восстановил равновесие. На 82-й минуте нападающий Андре вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 90+6-й минуте Андре оформил дубль.

После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место. «Шанхай Порт» после аналогичного количества матчей заработал 63 очка и располагается на первой строчке.