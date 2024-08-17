«Кайрат» в матче с голом и удалением вернул себе лидерство в КПЛ

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник алматинцев Андрей Ульшин.
Воспитанник «Кайрата» откликнулся на фланговую передачу и в касание поразил ворота Вадима Петрова.
Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.
Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины «Актобе», у которого 29 баллов. «Красно-белые» сыграют завтра, 18 августа на своем поле с «Кайсаром».