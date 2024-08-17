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«Кайрат» в матче с голом и удалением вернул себе лидерство в КПЛ

Алматинский «Кайрат» одержал победу в матче 17-го тура КПЛ-2024 над «Кызыл-Жаром», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, а единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник алматинцев Андрей Ульшин.

Воспитанник «Кайрата» откликнулся на фланговую передачу и в касание поразил ворота Вадима Петрова.

Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.

Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины «Актобе», у которого 29 баллов. «Красно-белые» сыграют завтра, 18 августа на своем поле с «Кайсаром».

Кызыл-Жар
0:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 17-й тур
17.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Karasai
Главные тренеры
Александр Кержаков
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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