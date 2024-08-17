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Джеймс Милнер стал рекордсменом по количеству проведённых сезонов в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер появился на поле в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

Источник: Getty Images

Для 38-летнего футболиста этот сезон стал 23-м в элитном дивизионе Англии, это рекорд. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

По этому показателю Милнер опередил бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, сыгравшего в 22 сезонах чемпионата Англии.

В своё время в высшем английском дивизионе Милнер защищал цвета таких команд, как «Лидс Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Джеймс дважды становился чемпионом Англии в составе «горожан» и однажды — с «Ливерпулем». Всего в АПЛ Милнер в 634 матчах забил 55 голов и отдал 87 результативных передач.