Джеймс Милнер стал рекордсменом по количеству проведённых сезонов в АПЛ

В своё время в высшем английском дивизионе Милнер защищал цвета таких команд, как «Лидс Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Джеймс дважды становился чемпионом Англии в составе «горожан» и однажды — с «Ливерпулем». Всего в АПЛ Милнер в 634 матчах забил 55 голов и отдал 87 результативных передач.