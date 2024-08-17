«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Автором результативной передачи стал вингер Букайо Сака. На 74-й минуте уже сам Сака смог отличиться, забив второй мяч «канониров».