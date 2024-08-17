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«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Автором результативной передачи стал вингер Букайо Сака. На 74-й минуте уже сам Сака смог отличиться, забив второй мяч «канониров».

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 1
17.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Гэри О`Нил
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
25′
Букайо Сака
(Кай Хаверц)
74′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
29
Кай Хаверц
11
Габриел Мартинелли
17
Александр Зинченко
69′
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
85′
9
Габриэл Жезус
88′
7
Букайо Сака
60′
80′
19
Леандро Троссар
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
2
Мэтт Доэрти
14
Йерсон Москера
24
Тоте Гомеш
38′
5
Марио Лемина
11
Хван Хи Чхан
3
Райан Аит Нури
84′
15
Крейг Доусон
8
Жоау Гомес
23′
84′
21
Пабло Сарабия
19
Родригу Гомеш
76′
10
Даниэл Поденсе
27
Жан-Рикне Беллегард
57′
12
Матеус Кунья
9
Йорген Странд Ларсен
84′
23
Шикинью
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
16
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти