Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ

Встреча в Семее завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.
Первый гол был забит на 15-й минуте. Его автором стал Эдарлин Рейес Уренья из Доминиканской Республики. На 18-й минуте белорус Никита Корзун удвоил преимущество клуба из Семея.
Россиянин Ислам Машуков на 26-й минуте довел счет до разгромного.
В дебюте второго тайма, на 48-й минуте Уренья забил четвертый гол «Елимая». Пятый мяч в воротах «Турана» побывал на 72-й минуте: отличился Алвес Дос Сантос.
Окончательный счет на 87-й минуте установил Иван Свиридов.
«Елимай» набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 «Ордабасы». Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с «Шахтером».
«Туран» с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.