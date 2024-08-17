Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разгромом завершился матч с участием аутсайдера КПЛ

Состоялся матч 17-го тура КПЛ-2024 между «Елимаем» и «Тураном», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Встреча в Семее завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 6:0.

Первый гол был забит на 15-й минуте. Его автором стал Эдарлин Рейес Уренья из Доминиканской Республики. На 18-й минуте белорус Никита Корзун удвоил преимущество клуба из Семея.

Россиянин Ислам Машуков на 26-й минуте довел счет до разгромного.

В дебюте второго тайма, на 48-й минуте Уренья забил четвертый гол «Елимая». Пятый мяч в воротах «Турана» побывал на 72-й минуте: отличился Алвес Дос Сантос.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Иван Свиридов.

«Елимай» набрал 25 очков и вплотную приблизился к замыкающему топ-3 «Ордабасы». Шымкентцы завтра, 18 августа сыграют на выезде с «Шахтером».

«Туран» с 12 баллами идет на 11 месте в турнирной таблице КПЛ.

Елимай
6:0
Первый тайм: 0:0
Туран
Футбол, Казахстан, 17-й тур
17.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Spartak
Главные тренеры
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти