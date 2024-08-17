Роналду забил «Аль-Хилялю» в матче за Суперкубок. Но затем команда Малкома устроила разнос

Однако первый тайм немножко разочаровал. В голове не осталось ни одного реально опасного момента. Но «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» обменялись любопытными эпизодами. Что мы запомним? Настрой Роналду и его нацеленность на ворота соперника. В одном из моментов Криштиану рухнул в штрафной «Аль-Хиляля», но судья Артур Суареш Диаш (соотечественник Роналду) нарушения на разглядел. А у «Аль-Хиляля» опасный удар головой нанёс Александр Митрович: после него голкипер «Аль-Насра» Бенто отразил мяч в штангу. Однако серб оказался в офсайде. Вот и весь сжатый итог тайма…