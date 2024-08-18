«Байер» впервые стал обладателем Суперкубка Германии по футболу

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Леверкузенский «Байер» в серии пенальти обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене.
Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти победу одержал «Байер» — 4:3. Забитыми мячами в составе «Байера» отметились Виктор Бонифейс (11-я минута) и Патрик Шик (88). У Штутгарта" отличились Энзо Мийо (15) и Дениз Ундав (63). С 37-й минуты Байер играл в меньшинстве, красную карточку получил новичок команды Мартин Террье.
По итогам прошлого сезона «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны. «Штутгарт» занял второе место в чемпионате Германии.
«Байер» выиграл Суперкубок Германии в первый раз. «Штутгарт» становился обладателем трофея в 1992 году.