Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Байер» впервые стал обладателем Суперкубка Германии по футболу

Команда из Леверкузена в серии пенальти обыграла «Штутгарт».

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Леверкузенский «Байер» в серии пенальти обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене.

Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти победу одержал «Байер» — 4:3. Забитыми мячами в составе «Байера» отметились Виктор Бонифейс (11-я минута) и Патрик Шик (88). У Штутгарта" отличились Энзо Мийо (15) и Дениз Ундав (63). С 37-й минуты Байер играл в меньшинстве, красную карточку получил новичок команды Мартин Террье.

По итогам прошлого сезона «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны. «Штутгарт» занял второе место в чемпионате Германии.

«Байер» выиграл Суперкубок Германии в первый раз. «Штутгарт» становился обладателем трофея в 1992 году.