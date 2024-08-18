«Байер» впервые стал обладателем Суперкубка Германии по футболу

Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти победу одержал «Байер» — 4:3. Забитыми мячами в составе «Байера» отметились Виктор Бонифейс (11-я минута) и Патрик Шик (88). У Штутгарта" отличились Энзо Мийо (15) и Дениз Ундав (63). С 37-й минуты Байер играл в меньшинстве, красную карточку получил новичок команды Мартин Террье.