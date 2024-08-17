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«Милан» вырвал ничью в концовке матча с «Торино» Ваноли в 1-м туре Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Торино».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Итоговый результат — 2:2.

На 30-й минуте защитник «Милана» Малик Тшау срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте забил защитник «Торино» Сауль Коко-Басси, однако гол был отменён На 68-й минуте нападающий Дуван Сапата удвоил преимущество «Торино». Ему ассистировал Валентино Лацаро. На 89-й минуте забил нападающий «Милана» Альваро Мората. На 90+6-й минуте счёт сравнял нападающий «Милана» Ноа Окафор.

«Торино» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

В параллельном матче 1-го тура Серии А встречались «Эмполи» и «Монца». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена». Итоговый результат — 0:0.

Милан
2:2
Первый тайм: 0:1
Торино
Футбол, Италия, Тур 1
17.08.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Паоло Ваноли
Голы
Милан
Альваро Мората
89′
Ноа Окафор
90+5′
Торино
Малик Тшау
30′
Дуван Сапата
68′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
28
Малик Тшау
8
Рубен Лофтус-Чик
56
Алексис Салемакерс
10
Рафаэл Леау
2
Давиде Калабрия
83′
17
Ноа Окафор
4
Исмаэль Беннасер
59′
14
Тиджани Рейндерс
11
Кристиан Пулишич
73′
80
Юнус Муса
9
Лука Йович
57′
60′
19
Тео Эрнандез
21
Сэмюэл Чуквуэзе
60′
7
Альваро Мората
89′
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
5
Адам Масина
23
Сауль Коко
27
Мергим Войвода
45+2′
28
Самуэле Риччи
45+3′
19
Рауль Белланова
88′
21
Али Дембеле
90+7′
20
Валентино Лазаро
89′
15
Саба Сазонов
8
Иван Илич
71′
61
Адриен Тамез
90′
77
Кароль Линетти
88′
92
Алю Нжие
9
Антонио Санабрия
60′
18
Че Адамс
91
Дуван Сапата
72′
7
Янн Карамо
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
6
Фолы
4
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти