Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!

Суперкубок Германии 2024. Финал
17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Байер (Леверкузен) — Штутгарт (Штутгарт)
Счет: 2: 2 (пен. 4: 3)
Голы: 1:0 Бонифасе — 11' 1:1 Мийо — 15' 1:2 Ундав — 63' 2:2 Шик — 88'
Удаления: Терье — 37' / нет
«Байер» и «Штутгарт» провели первый за 13 лет Суперкубок Германии без «Баварии». Едва ли кто-то, кроме болельщиков мюнхенцев, пожалел — зрелище команды выдали достойнейшее. Без преувеличения.
Леверкузенцы за лето никого из лидеров не потеряли и при этом точечно усилились. Как раз трое новичков и оказались в старте: и Белосьян, и Гарсия, и Терье. При этом на лавке остались многие лидеры: Та, Гримальдо, Фримпонг и Вирц.
Возможно, Хаби Алонсо просто благородно дал шанс швабам, потому что их-то как раз обобрали: «Бавария» лишила Ито, «Боруссия» Д — Антона и Гирасси. В итоге пару в центре обороны составили Руо и Хабот — не самая сильная альтернатива. А в центре нападения появился экс-бомбардир «Аугсбурга» Демирович. Дорогущий Ундав остался греть лавку.
Несмотря на проблемы с комплектованием, «Штутгарт» вообще не выглядел слабо на фоне чемпиона. Оцените хотя бы процент владения мячом: 59 на 41 в пользу вице-чемпиона к 37-й минуте. Да, в первые 10 минут допустили сразу три угловых. Да, после одного из них пропустили: с первой подачей Гарсии на Тапсоба и с последующей скидкой защитники справились, а вторая стала голевой — буркиниец должен был забивать сам, но Бонифасе добавил с линии ворот. Спасибо, что не находился в офсайде. А что началось потом!
Демирович сразу же простил «Байер» и пробил головой выше цели. Ещё одна атака принесла гол Мийо — он в касание замкнул с линии штрафной прострел Миттельштедта. Небольшая пауза — и тот же Демирович шикарно отреагировал на заброс: забежал в штрафную и сотряс штангу. В перерыве леверкузенцы наверняка всей командой расцеловали каркасы своих ворот, потому что они их выручили ещё дважды! Мийо заряжал в перекладину, Штенцель — также в штангу.
Кстати, ранее на 37-й минуте мы внимание акцентировали не просто так: именно тогда Терье зачем-то крайне грубо, прямой ногой в центральном круге подкатился под Демировича. Заслуженная прямая красная и сокрушительный дебют француза. Как раз после этого не повезло Мийо и Штенцелю.
Алонсо пришлось менять Бонифасе на Та. «Байер» натурально отскакивал. У него тоже были моменты (чего только стоят восемь угловых), однако с теми, что создал соперник, их не сравнить.
«Штутгарт» и дальше был близок к забитому мячу, но никак не мог его закатить. А потом Себастьян Хёнес провёл тройную замену, выпустив в том числе Кретцига с Ундавом. И они моментально сделали гол! Первый прострелил слева, второй — точно пробил в падении первым же касанием.
Но ведь было странно, если бы «Байер» так просто сдался, правда? Ещё при 1:1 Адли толком не смог пробить с разворота, хотя мог откатить мяч Белосьяну. Уже при 1:2 Хабот чуть автогол не «привёз» вслед за угловым леверкузенским — штанга сыграла теперь за швабов. Затем вообще что-то невероятное случилось: Вирц провалил дуэль с Нюбелем и не перебросил его, а на добивании Фримпонг промазал с нескольких метров. Может, поэтому оба на лавке матч начали?
«Байер» уступать вообще не планировал — не зря приучил нас к поздним голам в предыдущем сезоне. И на 88-й минуте два других запасных всё сделали правильно: Гримальдо только появился на поле и за несколько касаний проникающей передачей вывел на ворота Шика. Патрик не простил. Что было дальше? Фримпонг промахнулся из ещё более удобной позиции! Ну что за сумасшествие?!
Футболисты обеих команд были максимально заряжены: показательны не только уйма голов и моментов, но и град стыков и карточек — их набралось аж 12, в том числе у Хаби Алонсо за споры. Бундеслига, ты прекрасна.
Всё решила серия пенальти. Градецки потащил удар Кретцига, а Силас махнул выше ворот.
Леверкузен заслуженно прибавил к чемпионству и Кубку Германии ещё и Суперкубок. Но если бы победил «Штутгарт», можно было бы написать то же самое. Это было крышесносно.
Георгий Илющенко