Магия «Байера» продолжается. Феноменальный матч за Суперкубок Германии!

Несмотря на проблемы с комплектованием, «Штутгарт» вообще не выглядел слабо на фоне чемпиона. Оцените хотя бы процент владения мячом: 59 на 41 в пользу вице-чемпиона к 37-й минуте. Да, в первые 10 минут допустили сразу три угловых. Да, после одного из них пропустили: с первой подачей Гарсии на Тапсоба и с последующей скидкой защитники справились, а вторая стала голевой — буркиниец должен был забивать сам, но Бонифасе добавил с линии ворот. Спасибо, что не находился в офсайде. А что началось потом!