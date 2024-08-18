«Барселона» в стартовом матче Ла Лиги обыграла «Валенсию»

На гол Уго Дуро каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски.
В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с «Атлетиком», «Валенсия» днем ранее сыграет с «Сельтой».
«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании обыграла на выезде «Валенсию» со счетом 2:1.
На гол Уго Дуро каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски.
В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с «Атлетиком», «Валенсия» днем ранее сыграет с «Сельтой».
Рубен Бараха
Ханс-Дитер Флик
Уго Дуро
(Диего Лопес)
44′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
45+5′
Роберт Левандовски
49′
25
Георгий Мамардашвили
3
Кристиан Москера
12
Тьерри Коррейа
24
Ярек Гашировски
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
38′
9
Уго Дуро
21
Хесус Васкес
45+5′
77′
32
Мартин Техон
8
Хави Герра
86′
6
Уго Гильямон
10
Андре Алмейда I
66′
20
Димитри Фулькье
11
Рафа Мир
77′
27
Давид Оторби
16
Диего Лопес
66′
17
Дани Гомес
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
81′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
45+2′
64′
15
Андреас Кристенсен
69′
3
Алехандро Бальде
64′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
86′
18
Пау Виктор
28
Марк Берналь
71′
24
Эрик Гарсия
7
Ферран Торрес
64′
8
Педри
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
18
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
11
Фолы
13
7
Офсайды
1
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)