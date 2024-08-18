Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барселона» в стартовом матче Ла Лиги обыграла «Валенсию»

«Барселона» в матче 1-го тура чемпионата Испании обыграла на выезде «Валенсию» со счетом 2:1.

Источник: Reuters

На гол Уго Дуро каталонцы ответили дублем Роберта Левандовски.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с «Атлетиком», «Валенсия» днем ранее сыграет с «Сельтой».

Валенсия
1:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 1
17.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Mestalla
Главные тренеры
Рубен Бараха
Ханс-Дитер Флик
Голы
Валенсия
Уго Дуро
(Диего Лопес)
44′
Барселона
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
45+5′
Роберт Левандовски
49′
Составы команд
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
3
Кристиан Москера
12
Тьерри Коррейа
24
Ярек Гашировски
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
38′
9
Уго Дуро
21
Хесус Васкес
45+5′
77′
32
Мартин Техон
8
Хави Герра
86′
6
Уго Гильямон
10
Андре Алмейда I
66′
20
Димитри Фулькье
11
Рафа Мир
77′
27
Давид Оторби
16
Диего Лопес
66′
17
Дани Гомес
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
81′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
45+2′
64′
15
Андреас Кристенсен
69′
3
Алехандро Бальде
64′
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
86′
18
Пау Виктор
28
Марк Берналь
71′
24
Эрик Гарсия
7
Ферран Торрес
64′
8
Педри
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
18
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
11
Фолы
13
7
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти