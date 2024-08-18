СМИ: Роналду сбежал с церемонии награждения Суперкубка Саудовской Аравии

Встреча прошла в субботу в Абхе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля», действующего чемпиона страны. Роналду вывел свою команду вперед в концовке первого тайма, но после «Аль-Наср» пропустил четыре мяча.
Как отмечает издание, 39-летний форвард остался недоволен действиями партнеров по команде и публично раскритиковал их. В центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле. По завершении матча Роналду не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал с поля в раздевалку.
Также перед игрой Роналду нарушил традиционный ритуал футболистов и потрогал трофей при выходе на поле. Среди спортсменов в игровых видах спорта подобное действие считается дурной приметой, означающей, что в данном случае трофей достанется сопернику.