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СМИ: Роналду сбежал с церемонии награждения Суперкубка Саудовской Аравии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался получать серебряную медаль Суперкубка Саудовской Аравии и сбежал с поля в раздевалку сразу после поражения от «Аль-Хиляля» в матче за трофей, сообщает Daily Mail.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Абхе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Аль-Хиляля», действующего чемпиона страны. Роналду вывел свою команду вперед в концовке первого тайма, но после «Аль-Наср» пропустил четыре мяча.

Как отмечает издание, 39-летний форвард остался недоволен действиями партнеров по команде и публично раскритиковал их. В центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле. По завершении матча Роналду не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал с поля в раздевалку.

Также перед игрой Роналду нарушил традиционный ритуал футболистов и потрогал трофей при выходе на поле. Среди спортсменов в игровых видах спорта подобное действие считается дурной приметой, означающей, что в данном случае трофей достанется сопернику.