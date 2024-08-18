СМИ: Роналду сбежал с церемонии награждения Суперкубка Саудовской Аравии

Как отмечает издание, 39-летний форвард остался недоволен действиями партнеров по команде и публично раскритиковал их. В центральном круге португалец жестом показал, что они спят на поле. По завершении матча Роналду не стал дожидаться церемонии награждения и сбежал с поля в раздевалку.