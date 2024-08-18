«Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

Уверенно стартовал и выигравший с начала года 17 из 19 матчей чемпионата «Арсенал». Тут все привычно, как и фамилии главных героев матча на «Эмирейтс». Сака в первом тайме выполнил классную подачу на голову Хаверца, а после перерыва — после смещения с фланга — сам резко выстрелил в ближний угол. Второй успех лондонцев оказался как нельзя кстати, так как «волки» могли подкараулить шанс на спасение. Например, в первом тайме у гостей получилась одна опасная атака, и хозяев спасла только отставленная рука Райи. Добавим, что главный новичок «Арсенала» Калафьори смотрел за игрой со скамейки запасных, а на замену в итоге вышел другой защитник — пропустивший прошлый сезон из-за тяжелой травмы Тимбер.