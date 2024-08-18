Одна из главных звёзд «Барселоны» изъявила желание покинуть клуб

По информации источника, полузащитник рассказал о своих намерениях тренерскому штабу. Руководства клуба не против продажи футболиста.
Напомним, Гюндоган не попал в заявку «Барселоны» на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Каталонцы победили со счётом 2:1. У сине-гранатовых дубль оформил Роберт Левандовски. У «Валенсии» отличился Уго Дуро.
Ранее Гюндоган заявил о возможном переходе в турецкий чемпионат, однако, по его словам, это произойдёт не нынешним летом.
Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В составе «Манчестер Сити» Гюндоган выиграл несколько титулов АПЛ, а также Лигу чемпионов.