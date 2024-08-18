Одна из главных звёзд «Барселоны» изъявила желание покинуть клуб

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.