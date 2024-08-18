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«Бавария» пытается убедить Горецку покинуть клуб

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Руководство немецкой «Баварии» оказывает давление на футболиста команды Леона Горецку с целью продажи полузащитника, сообщает журналист Флориан Плетенберг в соцсети Х.

Источник: AP 2023

По информации источника, клуб пытается убедить игрока покинуть команду. В окружении 29-летнего спортсмена заявляют, что он рассчитывает побороться за место в составе и покинет клуб только зимой, если потерпит неудачу.

Отмечается, что мюнхенцы открыты к переговорам по полузащитнику, который недоволен текущим положением вещей, но продолжает усиленно тренироваться, что подтвердил тренер команды Венсан Компани.

Горецка перешел в «Баварию» в 2018 году, выиграл с клубом пять раз чемпионат Германии, трижды — Суперкубок страны, два раза — Кубок Германии и по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также он выступал за немецкие «Бохум» и «Шальке».