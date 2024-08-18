«Бавария» пытается убедить Горецку покинуть клуб

Горецка перешел в «Баварию» в 2018 году, выиграл с клубом пять раз чемпионат Германии, трижды — Суперкубок страны, два раза — Кубок Германии и по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также он выступал за немецкие «Бохум» и «Шальке».