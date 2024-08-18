На президента «Фенербахче» напали на поле во время игры чемпионата Турции

После перерыва, когда Коч и генеральный секретарь клуба Бурак Кызылхан шли вдоль кромки поля в сопровождении охраны на свои места, в них с трибун полетели бутылки и другие предметы. Кочу преградили дорогу, и он вынужденно вышел на поле, в этот момент мужчина с аккредитацией подбежал к нему сзади и толкнул в спину. Коч упал на газон, но быстро поднялся, его увели.