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Драма с пятью голами и удалением случилась в матче «Ордабасы» в КПЛ

Сегодня, 18 августа, в матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги карагандинский «Шахтер» дома сыграл с шымкентским «Ордабасы», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Уже на 14-й минуте Сергей Малый был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Однако это не помешало шымкентцам добиться успеха. Дубль у «Ордабасы» сделал Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на счету у Артема Беседина. У «Шахтера» отличились Милан Джокич и Дмитрий Лисакович.

Теперь у «Ордабасы» 29 очков и он догнал идущий вторым алматинский «Кайрат». «Шахтер» же на последней строчке с восемью баллами.

Ранее в других матчах 17-го тура «Кызылжар» уступил «Кайрату» (0:1), а «Елимай» разгромил «Туран» (6:0).

Шахтер Кг
2:3
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 17-й тур
18.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Shakhtyor
Главные тренеры
Николай Костов
Александр Седнев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
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