Драма с пятью голами и удалением случилась в матче «Ордабасы» в КПЛ

Уже на 14-й минуте Сергей Малый был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Однако это не помешало шымкентцам добиться успеха. Дубль у «Ордабасы» сделал Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на счету у Артема Беседина. У «Шахтера» отличились Милан Джокич и Дмитрий Лисакович.
Теперь у «Ордабасы» 29 очков и он догнал идущий вторым алматинский «Кайрат». «Шахтер» же на последней строчке с восемью баллами.
Ранее в других матчах 17-го тура «Кызылжар» уступил «Кайрату» (0:1), а «Елимай» разгромил «Туран» (6:0).