Драма с пятью голами и удалением случилась в матче «Ордабасы» в КПЛ

Уже на 14-й минуте Сергей Малый был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Однако это не помешало шымкентцам добиться успеха. Дубль у «Ордабасы» сделал Джасурбек Яхшибоев, еще один гол на счету у Артема Беседина. У «Шахтера» отличились Милан Джокич и Дмитрий Лисакович.