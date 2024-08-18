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«Наполи» разгромно проиграл «Вероне» в первом туре Серии А

В Италии состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А, в котором «Наполи» на выезде уступил «Вероне» со счетом 0:3.

Источник: Getty Images

В составе хозяев по голу забили Дайлон Ливраменто и Даниель Москера, оформивший дубль.

В другом матче игрового дня «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

Верона
3:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 1
18.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Антонио Конте
Голы
Верона
Дайлон Роша Ливраменто
(Дарко Лазович)
50′
Даниэль Москера
(Ондрей Дуда)
75′
Даниэль Москера
(Дарко Лазович)
90+4′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
27
Павел Давидович
42
Диего Коппола
20′
8
Дарко Лазович
33
Ондрей Дуда
77′
38
Джексон Чачуа
30′
3
Мартин Фресе
58′
23
Джанджакомо Маньяни
20
Григорис Кастанос
58′
31
Томаш Суслов
25
Суат Сердар
21′
6
Реда Белаян
90′
11
Каспер Тенгстедт
74′
18
Абду Арруи
14
Дайлон Роша Ливраменто
74′
35
Даниэль Москера
Наполи
1
Алекс Мерет
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
30
Паскуале Маццокки
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
21
Маттео Политано
5
Гильерме Жуан Жезус
79′
11
Валид Чеддира
37
Леонардо Спинаццола
52′
17
Матиас Оливера
77
Хвича Кварацхелия
45′
81
Джакомо Распадори
89′
18
Джованни Симеоне
79′
26
Сириль Нгонге
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
15
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти