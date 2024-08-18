«Наполи» разгромно проиграл «Вероне» в первом туре Серии А

В составе хозяев по голу забили Дайлон Ливраменто и Даниель Москера, оформивший дубль.
В другом матче игрового дня «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).
В Италии состоялся матч 1-го тура нового сезона Серии А, в котором «Наполи» на выезде уступил «Вероне» со счетом 0:3.
В составе хозяев по голу забили Дайлон Ливраменто и Даниель Москера, оформивший дубль.
В другом матче игрового дня «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).
Паоло Дзанетти
Антонио Конте
Дайлон Роша Ливраменто
(Дарко Лазович)
50′
Даниэль Москера
(Ондрей Дуда)
75′
Даниэль Москера
(Дарко Лазович)
90+4′
1
Лоренцо Монтипо
27
Павел Давидович
42
Диего Коппола
20′
8
Дарко Лазович
33
Ондрей Дуда
77′
38
Джексон Чачуа
30′
3
Мартин Фресе
58′
23
Джанджакомо Маньяни
20
Григорис Кастанос
58′
31
Томаш Суслов
25
Суат Сердар
21′
6
Реда Белаян
90′
11
Каспер Тенгстедт
74′
18
Абду Арруи
14
Дайлон Роша Ливраменто
74′
35
Даниэль Москера
1
Алекс Мерет
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
30
Паскуале Маццокки
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
21
Маттео Политано
5
Гильерме Жуан Жезус
79′
11
Валид Чеддира
37
Леонардо Спинаццола
52′
17
Матиас Оливера
77
Хвича Кварацхелия
45′
81
Джакомо Распадори
89′
18
Джованни Симеоне
79′
26
Сириль Нгонге
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
15
Фолы
13
2
Офсайды
0
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)