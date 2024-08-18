«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги

Первый мяч был забит в середине второго тайма — на 67-й минуте отличился полузащитник гостей Хорхе де Фрутос. В концовке мадридцы закрепили свой успех — гол на счету Серхио Камельо. Перед самым финальным свистком «Сосьедад» отыграл один мяч усилиями Мартина Субименди. В итоге 1:2 — неожиданное поражение сан-себастьянцев.