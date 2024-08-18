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«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Райо Вальекано» в первом туре Ла Лиги

«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Райо Вальекано» в матче 1-го тура нового сезона футбольного чемпионата Испании — Ла Лиги.

Источник: Getty Images

Первый мяч был забит в середине второго тайма — на 67-й минуте отличился полузащитник гостей Хорхе де Фрутос. В концовке мадридцы закрепили свой успех — гол на счету Серхио Камельо. Перед самым финальным свистком «Сосьедад» отыграл один мяч усилиями Мартина Субименди. В итоге 1:2 — неожиданное поражение сан-себастьянцев.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч против «Райо Вальекано» из-за травмы.

Во 2-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» сыграет в гостях против «Эспаньола» 24 августа.

Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, Тур 1
18.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманол Альгвасиль
Иньиго Перес
Голы
Реал Сосьедад
Мартин Субименди
(Брайс Мендес)
90+8′
Райо Вальекано
Хорхе Де Фрутос
(Абдул Мумин)
67′
Серхио Камельо
(Пате Сисс)
84′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
12
Хави Лопес
20
Хон Пачеко
23
Брайс Мендес
11
Шеральдо Беккер
15
Урко Гонсалес
27′
46′
4
Мартин Субименди
18
Амари Траоре
76′
26
Хон Арамбуру
90′
14
Такэфуса Кубо
68′
17
Серхио Гомес
22
Беньят Туррьентес
68′
7
Андер Барренечеа
10
Микель Ойярсабаль
83′
24
Лука Сучич
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
16
Абдул Мумин
22
Альфонсо Эспино
24
Флориан Лежен
53′
7
Изи Палазон
23
Оскар Валентин
2
Андрей Рацю
80′
20
Иван Бальиу
11
Рэнди Нтека
56′
63′
34
Серхио Камельо
17
Унаи Лопес
32′
46′
15
Херард Гумбау
19
Хорхе Де Фрутос
75′
6
Пате Сисс
21
Адриан Эмбарба
57′
75′
3
Пеп Чаваррия
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
5
13
Фолы
21
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти