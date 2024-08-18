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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему удивился победе над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Чемпионат.com

«Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки заработали три очка. Мы давно не побеждали на стадионе “Челси”, что также хорошо. Но плохо то, что впереди у нас целых 65 игр в сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На 18-й минуте минувшего матча «Манчестер Сити» открыл счёт: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Челси» занял шестое место.

Челси
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1
18.08.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Бернарду Силва)
18′
Матео Ковачич
84′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
29
Уэсли Фофана
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
89′
3
Марк Кукурелья
80′
40
Ренату Вейга
18
Кристофер Нкунку
58′
19
Педру Нету
45
Ромео Лавиа
67′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
15
Николас Джексон
67′
38
Марк Гиу
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
66′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти