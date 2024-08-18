Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему удивился победе над «Челси»

«Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки заработали три очка. Мы давно не побеждали на стадионе “Челси”, что также хорошо. Но плохо то, что впереди у нас целых 65 игр в сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.